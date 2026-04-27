Шахматный турнир собрал более 80 участников в ОЭЗ «Дубна

В особой экономической зоне «Дубна» прошел традиционный шахматный турнир. В мероприятии приняли участие более 80 шахматистов в возрасте от 7 до 70 лет. Участники с разным уровнем подготовки приехали из Москвы, Подмосковья, Новосибирской, Владимирской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

«Для нас шахматный фестиваль — это отражение философии ОЭЗ «Дубна». Шахматы, как и инновационный бизнес, требуют умения просчитывать ходы, соблюдать стратегическую дисциплину и мгновенно адаптироваться к изменениям», — отметил заместитель генерального директора ОЭЗ «Дубна» Павел Грек.

В субботу состоялись два блиц-турнира: детский и открытый. В воскресенье — три турнира по быстрым шахматам, которые комплектовались по рейтингам: до 1200, от 1201 до 1400 и выше 1400. Разыграли пять комплектов наград, большинство победителей оказались из Дубны.

Организатором турниров выступает мастер ФИДЕ и международный арбитр Виктор Березин. Соревнования по шахматам в экономической зоне проходят три раза в год и уже стали традицией, объединяющей спортсменов из разных регионов и поколений. Следующий турнир запланирован на лето.