Шахматный турнир школьной лиги состоится в Химках 17 февраля

Во вторник в 9:00 утра в Баскетбольном центре городского округа Химки пройдет главное событие школьной шахматной лиги — финал четырех. Лучшие команды сразятся на доске за титул чемпиона.

Аэрокосмический лицей, школа № 29, школа «Триумф» и лицей № 21 будут бороться за первенство.

Вход на соревнование свободный. Каждый может поболеть за своих и окунуться в мир напряженного интеллектуального поединка. Всех присутствующих ожидают партии, где любой ход способен перевернуть исход.

Школьная лига является инициативным проект губернатора Московской области Андрея Воробьева. Если раньше, в первые два года, в ней участвовали 13 округов, то с сентября 2025-го к этому турниру подключилась вся область, в том числе Химки.

Финал школьных шахмат будет по настоящему зрелищным в мире этого вида спорта. Все желающие могут посетить его по адресу: улица Кирова, 27