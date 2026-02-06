Шахматный турнир прошел в Жуковском

В молодежном центре «Дружба» состоялся традиционный турнир по шахматам среди начинающих. В интеллектуальном поединке сошлись юные жители Жуковского в возрасте от семи до 12 лет.

Для многих участников эти соревнования стали первым серьезным испытанием на пути освоения игры, требующей не только логики, но и выдержки.

«Несмотря на юный возраст и статус начинающих, на черно-белых полях кипели нешуточные страсти. Ребята учились просчитывать ходы, искать слабые места в обороне противника и достойно принимать как победы, так и поражения. По результатам нескольких туров судейская коллегия определила лучших. Первое место заняла Мария Федорова, второе — Михаил Благонадеждин, „бронзу“ выиграл Кирилл Голубев», — отметили организаторы.

Все призеры получили памятные дипломы, которые станут первыми наградами в их спортивной карьере.