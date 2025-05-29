Шахматный турнир прошел в Зарайске

Во Дворце спорта «Зарайск» прошел турнир по быстрым шахматам, организованный в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Соревнования были посвящены памяти Александра Федорова — многократного чемпиона Зарайска и тренера, внесшего большой вклад в развитие шахматного движения в регионе.

В турнире приняли участие 40 шахматистов из Воскресенска, Рязани, Электростали, Зарайска, Коломны, Егорьевска, Каширы, Пушкино и Тюмени. Открывая турнир, главный судья Дмитрий Коненкин вспомнил Александра Борисовича, рассказав о его роли в популяризации шахмат в Подмосковье, педагогических успехах и ярких моментах спортивной карьеры, которые вдохновляли многих молодых игроков.

В итоге победу одержал девятилетний шахматист из Воскресенска Лев Болотин, набравший восемь очков из девяти возможных. Второе место занял игрок из Зарайска Егор Соколов. Бронзовым призером стал Константин Падчин из Рязани. Алексей Жуков стал лучшим среди школьников, а его сестра Валерия показала лучший результат среди девушек. Среди ветеранов выиграл Александр Ермаков из Зарайска.