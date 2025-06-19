Шахматный турнир прошел в Зарайске

Дворец спорта «Зарайск» стал центром притяжения для любителей интеллектуальной игры. Здесь состоялся традиционный лично-командный блицтурнир по шахматам, посвященный памяти Леонида Павловича Быкова.

В этом году соревнования прошли уже в 18-й раз. Турнир собрал 58 шахматистов, приехавших из разных уголков Московской, Рязанской областей и Санкт-Петербурга. Торжественное открытие турнира началось с воспоминаний о Леониде Быкове. Затем главный судья соревнований Михаил Кличев подробно ознакомил шахматистов с правилами блицтурнира, после чего началась борьба за победу.

Уже с первых туров вперед вырвались рязанский шахматист Антон Арсенов и представитель Серпухова Егор Смирнов. В итоге Егор Смирнов, набрав 11,5 очков из 13 возможных, стал чемпионом турнира. Зарайский шахматист Дмитрий Коненкин занял третье место, а Валерия Жукова вошла в тройку лучших среди девушек.

В командном зачете сборная Зарайска, в составе Дмитрия Коненкина, Лосева, Енюшкина и Дудкина завоевала бронзовые медали. Первое место в командном зачете досталось шахматистам из Рязани.