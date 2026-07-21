Шахматный турнир прошел в Принарском парке в Серпухове

Традиционный турнир, приуроченный к Международному дню шахмат, состоялся в Серпухове 20 июля. Интеллектуальные состязания в этом году впервые провели в Принарском парке.

Участие в соревнованиях приняли 36 человек — как юные шахматисты в возрасте от шести лет, так и опытные ветераны старше 60 лет. Спортсмены играли в едином турнире по швейцарской системе в 11 туров с блиц-контролем времени.

Наставником для игроков стал президент шахматной федерации округа, тренер-преподаватель спортивной школы «Русский медведь» Александр Духов. Воспитанники шахматной секции спортшколы регулярно показывают высокие результаты на турнирах разного уровня. Например, София Гаер в прошлом году стала бронзовым призером первенства мира по шахматам среди школьников, проходившего в Сербии.

Глава городского округа Алексей Шимко пообещал, что власти продолжат создавать условия для развития шахматного спорта и делать игру доступной для жителей разных возрастов. «Главное — чтобы у каждого, от новичка до мастера, была возможность расти, соревноваться и находить единомышленников», — отметил руководитель муниципалитета.