Шахматный турнир прошел в Доме культуры села Конобеево в Воскресенске
Соревнования приурочили к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля. В Доме культуры села Конобеево собрались участники из Воскресенска, Белоозерского, Серпухова, деревень Ворыпаево и Расловлево.
Игроки сыграли по швейцарской системе семь туров, по итогам которых судейская коллегия определила победителей и призеров. Участники всех возрастов, борясь за звание лучшего шахматиста, проявили все свои стратегические навыки и умения.
Победу среди мужчин одержал Вячеслав Логинов, среди женщин — Екатерина Сычева. Самому младшему и самому старшему участникам по традиции вручили памятные подарки.
Спортивное мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Подмосковье».