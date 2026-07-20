Шахматный турнир прошел в Доме культуры села Конобеево в Воскресенске

Соревнования приурочили к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля. В Доме культуры села Конобеево собрались участники из Воскресенска, Белоозерского, Серпухова, деревень Ворыпаево и Расловлево.

Игроки сыграли по швейцарской системе семь туров, по итогам которых судейская коллегия определила победителей и призеров. Участники всех возрастов, борясь за звание лучшего шахматиста, проявили все свои стратегические навыки и умения.

Победу среди мужчин одержал Вячеслав Логинов, среди женщин — Екатерина Сычева. Самому младшему и самому старшему участникам по традиции вручили памятные подарки.

Спортивное мероприятие прошло в рамках проекта «Лето в Подмосковье».