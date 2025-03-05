Шахматный турнир прошел в дивизии имени Дзержинского в Балашихе

Шахматный чемпионат среди бойцов Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского прошел в гарнизонном доме офицеров «Реутово» в Балашихе. В турнире приняли участие 42 человека.

На торжественной церемонии открытия командир дивизии генерал-майор Дмитрий Кузнецов отметил, что участники соревнований развивают тактическое и стратегическое мышление, а также постигают науку победы.

«Я уверен, что первенство даст необходимый импульс для развития шахмат в соединении", — отметил он.

После завершения всех партий чемпионата начался сеанс одновременной игры, во время которого пять лучших шахматистов турнира встретились с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Позже он вместе с Дмитрием Кузнецовым наградил победителей и призеров турнира.

Сборная команда дивизии, сформированная по результатам соревнований, представит соединение на чемпионате Росгвардии по шахматам. Он пройдет с 19 по 21 марта.