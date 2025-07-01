Шахматный турнир пройдет в Луховицах

20 июля, в день, когда весь мир отмечает Международный день шахмат, шахматно-шашечный клуб Луховиц распахнет свои двери для любителей и профессионалов игры. В этот день состоится открытый турнир по шахматам, в котором приглашаются принять участие все желающие.

Турнир пройдет по швейцарской системе, которая предполагает проведение девяти туров. Такая система позволяет определить сильнейших игроков даже при большом количестве участников и обеспечивает равные шансы на победу для всех. Контроль времени будет осуществляться по следующей схеме: каждому участнику предоставляется пять минут на всю партию с добавлением трех секунд на каждый ход, начиная с первого.

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 16 июля. Организаторы обращают внимание на то, что количество мест ограничено, и принять участие смогут не более 60 человек. Регистрация участников будет проходить непосредственно в день турнира, 20 июля, с 10:00 до 10:40. Первый тур запланирован на 11:00. Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей состоится в 14:30.

Помимо основных призов, организаторы предусмотрели дополнительные номинации, чтобы отметить достижения игроков разных возрастных категорий и уровней подготовки. Регистрация на турнир доступна по ссылке.