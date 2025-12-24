Шахматный турнир пройдет в Егорьевске 28 декабря

Центральная библиотека готовится принять масштабный шахматный турнир, призванный объединить юных шахматистов в канун Нового года. По словам организаторов, это событие, организованное управлением культуры и туризма администрации муниципалитета, станет настоящим праздником стратегии и логики для детей.

28 декабря библиотека распахнет свои двери для участников соревнований для начинающих шахматистов «Новогодний дебют — 2025». Начало интеллектуальных баталий запланировано на 11:00. Ожидается, что за шахматными досками сойдутся более 50 юных спортсменов.

«Соревнования объединят участников из Москвы, Подмосковья, а также соседних регионов. Спортсменов по итогам турнира отметят призами и наградами», — сообщила заведующая Центральной библиотекой Анастасия Вихляева.

Также она добавила, что это не просто соревнование, а возможность для юных талантов получить ценный игровой опыт, развить логическое мышление и встретиться с единомышленниками.