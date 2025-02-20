Шахматный турнир пройдет в Доме культуры «Лунево» в Химках 22 февраля

Открытые соревнования по быстрым шахматам проведут в Химках. Турнир организуют в преддверии Дня защитника Отечества.

Перед началом основной части состязаний юным шахматистам расскажут о подвигах героев, стоявших на защите свободы и независимости Родины в прошлом и продолжающих беречь границы государства в настоящем. Открытый урок посвятят истории специальной военной операции.

Турнир пройдет 22 февраля в 12:00 по адресу: поселок Лунево, дом № 20. Участники продемонстрируют смекалку, выдержку и умение быстро ориентироваться в ситуации.

«Шахматы — это многовековая игра, которая развивает умение планировать свои действия на несколько ходов вперед и взвешенно принимать решения», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Шахматный турнир станет частью масштабной общественной программы, реализуемой в Химках. Ее цель — сплотить поколения вокруг общих ценностей и культурных традиций.