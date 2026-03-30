Шахматный турнир памяти Бориса Дружинина прошел в Серпухове

В этом году турнир собрал 46 участников. Соревнования проводились в двух группах: для шахматистов с рейтингом до 1200 и для более опытных спортсменов. Игры проходили по правилам быстрых шахмат: участникам предстояло сыграть семь туров с контролем времени 10 минут на партию с добавлением 5 секунд на каждый ход.

«Это уже третий турнир, который мы проводим ежегодно. Мы приурочиваем его ко дню рождения Бориса Евгеньевича — 1 апреля. Это наш способ вспомнить замечательного человека и отдать дань его памяти», — рассказал Александр Духов.

Борис Дружинин ушел из жизни в июле 2023 года на 85-м году жизни. Переехав с семьей из Архангельской области в Серпухов в 1975 году, он посвятил себя развитию интеллектуального спорта в городе. На протяжении многих лет он преподавал математику в школе № 6, но главным делом его жизни стали шахматы. Педагог вырастил не одно поколение любителей шахмат. Среди его воспитанников — четыре кандидата в мастера спорта и более тридцати перворазрядников.

В памяти коллег и учеников Борис Дружинин останется профессионалом с большой буквы, неравнодушным и мудрым человеком. Начиная со следующего года после его ухода, в Серпухове было принято решение проводить мемориал, чтобы сохранить память о педагоге и его наследии для новых поколений шахматистов.