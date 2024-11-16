Шахматный турнир «Мемориал Юрия Дохояна» начался в Подмосковье

Шахматный турнир «Мемориал Юрия Дохояна» начался в музее-заповеднике «Горки Ленинские». В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов разных возрастов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, открыл турнир президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

«Это турнир особенный, потому что мы чтим память известного шахматного тренера Юрия Рафаэловича Дохояна, который был тренером многих чемпионов мира. Турнир открыт для всех возрастов — от 4−5 лет до самых взрослых», — отметил Карякин.

Он предложил сделать «Горки Ленинские» основной площадкой шахматного турнира в один из своих визитов.

«Сергей Александрович Карякин приезжал к нам, проводил сеанс одновременной игры. И тогда мы приняли решение собрать здесь большое количество людей, провести фестиваль и открыть на базе музея-заповедника шахматный клуб», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В субботу, 15 ноября, состоялись открытый турнир по блицу и соревнования среди детей. Впереди участников ждут открытый турнир по быстрым шахматам и детские соревнования в этой же дисциплине.

Фестиваль проходит с 15 по 17 ноября в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».