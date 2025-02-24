Шахматный турнир ко Дню защитника Отечества прошел в Воскресенске

Соревнования в Воскресенском шахматном клубе собрали 38 участников в возрасте от восьми до 86 лет. Турнир проходил по швейцарской системе в семь туров, с контролем времени 10 минут на партию плюс две секунды на ход.

Борьба за призовые места продолжалась около четырех часов. Победителем в абсолютном зачете стал вице-чемпион города Владимир Шорин, набравший шесть с половиной очков из семи возможных. Второе место также занял ветеран воскресенских шахмат Александр Романов, в активе которого шесть очков. Призовую тройку замкнул молодой талантливый шахматист Станислав Дзвинчук с результатом пять с половиной очков.

Лучшим в номинации «Шахматисты 2015 года рождения и моложе» был Лев Эрлих, который набрал четыре с половиной очка. Среди ветеранов первенствовал Рашид Кузахмедов с результатом пять очков.

По результатам турнира всем спортсменам будет обсчитан национальный рейтинг. Судейская коллегия выразила отдельную благодарность за помощь в проведении соревнований юному арбитру Екатерине Сычевой.