Шахматный турнир ко Дню защитника Отечества прошел в Воскресенске

Соревнования «Защитникам Отечества слава!» прошли 14 февраля в Доме культуры села Конобеево. Турнир, приуроченный ко Дню защитника Отечества, собрал спортсменов всех возрастов.

Перед началом шахматных поединков участников поприветствовали председатель совета депутатов городского округа Сергей Матвиенко и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

Игры проходили по швейцарской системе в семь туров, с учетом времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Победителем среди мужчин стал Вячеслав Логинов, второе место занял Александр Фридэ, третье — Юрий Лешин. У женщин лучшей была Екатерина Сычева, серебряную награду завоевала Галина Грошкова, бронзовую — Виктория Сычева. Чемпионкой среди девочек стала Евгений Щербак, а среди мальчиков три призовых места заняли Всеволод Галичников, Сергей Фридэ и Никита Боков.