Шахматный турнир ко Дню народного единства прошел в Воскресенске
Соревнования «Шахматная партия единства» состоялись в Общественной приемной партии «Единая Россия». Помериться силами собрались участники разных возрастов.
Депутат окружного совета, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов отметил, что целью соревнований было не только выявление сильнейших спортсменов, но и патриотическое воспитание, формирование уважительного отношения к истории и культуре России
Турнир стал ярким примером того, как спорт объединяет людей. Шахматы не знают границ и языковых барьеров, они понятны всем, кто знаком с правилами этой древней игры.
«Участники турнира не только демонстрировали свои навыки, но и общались, делились опытом, заводили новые знакомства», — рассказал Андрей Баранов.
Победителем соревнований стал Лев Эрлих, второе место заняла Ева Жаворонкова, а Евгения Щербак замкнула тройку призеров. Они получили в награду грамоты и памятные подарки от партии «Единая Россия».