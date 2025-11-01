Шахматный турнир ко Дню народного единства прошел в Воскресенске

Депутат окружного совета, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов отметил, что целью соревнований было не только выявление сильнейших спортсменов, но и патриотическое воспитание, формирование уважительного отношения к истории и культуре России

Турнир стал ярким примером того, как спорт объединяет людей. Шахматы не знают границ и языковых барьеров, они понятны всем, кто знаком с правилами этой древней игры.

«Участники турнира не только демонстрировали свои навыки, но и общались, делились опытом, заводили новые знакомства», — рассказал Андрей Баранов.

Победителем соревнований стал Лев Эрлих, второе место заняла Ева Жаворонкова, а Евгения Щербак замкнула тройку призеров. Они получили в награду грамоты и памятные подарки от партии «Единая Россия».