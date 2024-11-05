Шахматный турнир ко Дню народного единства прошел в Лобне

В учреждениях Лобни отметили День народного единства . Организаторы подготовили концерты, экскурсии, лекции и шахматный турнир.

В Музее прошла экскурсия «Дружба народов — сквозь века», а в библиотеке микрорайона Луговая провели встречу с читателями. На ней рассказали об истории праздника и вручили тематические закладки для книг.

В Доме культуры «Луговая» прошел танцевальный праздник, а в Доме культуры «Красная поляна» — шахматный турнир.

Беседа «В дружбе и единстве — сила народа нашего!» прошла с ученикам начальных классов Специальной общеобразовательной школы. Библиотекари рассказали о наследии страны и о том, как появился праздник. Ребята создали бумажное пано, на котором изобразили дружбу народов.

В коррекционной школе прошел фестиваль народов России. Учащиеся узнали о традициях разных народов и попробовали блюда национальных кухонь.

В лицее украсили классы плакатами с информацией о городах, а ученики школы № 9 создали поделки и рисунки о дружбе и любви.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».