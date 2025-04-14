Шахматный турнир ко Дню космонавтики прошел в Воскресенске

Календарный турнир по шахматам провели в клубе в Воскресенске. Участниками стали почти 50 спортсменов от семи до 86 лет.

Состязания посвятили Дню космонавтики. В блице поучаствовали шахматисты из Воскресенска, Коломны, Раменского, Лыткарина и Москвы.

Каждый участник сыграл девять туров с контролем времени пять минут на партию плюс дополнительное время три секунды на каждый ход. Победителем стал Дмитрий Плакин из Воскресенска. Он набрал максимальное количество очков. Призерами в абсолютной категории стали ветераны шахмат в Воскресенске Юрий Лешин и Анатолий Галахов.

Дмитрий Баринов победил в категории молодых шахматистов 2016 года рождения и моложе. Анастасия Пухова показала лучший результат среди девочек и девушек. Также для всех участников календарного турнира проведут обсчет национального рейтинга.