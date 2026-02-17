Шахматный турнир к годовщине вывода войск из Афганистана прошел в Коломне

Традиционный XXIII шахматный фестиваль по быстрым шахматам и блицу «Воинам-интернационалистам посвящается…» в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана прошел в конькобежном центре «Коломна». Соревнования проходили в течение двух дней, 14 и 15 февраля.

На фестивале традиционно проводились четыре турнира — по быстрым шахматам, блицу, а также детские состязания по блицу и рапиду. Фестиваль собрал представителей Москвы, Рязани, Московской, Рязанской и Калужской областей. Всего в турнирах приняли участие более 130 шахматистов.

«Февраль — это месяц защитника Отечества. 15 февраля 1989 года советская армия после десятилетнего участия в военном конфликте покинула республику Афганистан. 23 февраля мы будем чествовать воинов, тех, кто стоит на страже нашего государства. Сегодня все мы, участники фестиваля, ведем сражения на 64 клетках шахматной доски, но каждый из нас всегда должен быть готов встать на защиту Родины», — приветствовал участников турнира тренер коломенского шахматного клуба, ветеран-афганец Владимир Бесков.

Организаторами события выступили коломенское городское отделение Российского союза ветеранов Афганистана, коломенский шахматный клуб имени Анатолия Карпова, Федерация шахмат Московской области и Российский Союз ветеранов Афганистана.