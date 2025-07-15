Шахматный турнир и световое шоу пройдут в парках в Лосино-Петровском

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести досуг в парках. На этой неделе здесь пройдут традиционные развлекательные, спортивные и творческие мероприятия.

В Свердловском парке 15, 17 и 20 июля в 18:00 состоятся тренировки по зумбе. 17 июля в 13:00 проведут игровую программу, а в 13:30 — мастер-класс по изобразительному искусству.

19 июля в 18:00 посетителей ждет мероприятие «Ночь в парке». В программе — арт-выставка Алены Романтеевой, мастер-класс по арт-пейзажам, чтение сказок Владимира Одоевского, концерт, огненное и световое шоу.

20 июля в 16:00 Свердловский парк приглашает на анимационную программу, а в 16:30 можно будет поиграть в настольные игры.

В Лосино-Петровском парке 16 июля в 11:00 начнется анимационная программа, в 11:30 — мастер-класс по спортивно-бальным танцам, а в 12:00 — настольные игры. 20 июля в 14:00 пройдет тематическое мероприятие «Парк шахматных мастеров». Посетителей ждет сеанс одновременной игры в шахматы, шахматный турнир и интерактивная площадка с гигантскими шахматами.

Вход на все мероприятия свободный.