Шахматный турнир Единой школьной лиги прошел в Дмитровском округе

В Дмитровском округе успешно прошел первый этап соревнований Единой школьной лиги, в рамках которого состоялся шахматный турнир. Финальные игры прошли в Центре детского творчества «Радуга» и собрали лучших юных шахматистов округа.

В турнире приняли участие девять школьных команд, каждая из которых продемонстрировала высокий уровень мастерства. По итогам напряженной борьбы победу одержала команда Синьковской школы № 1, набрав впечатляющие 39 очков. Второе место занял Лицей № 4, чьи игроки заработали 32,5 очка. Третье место досталось Катуаровской школе с результатом 29,5 очков. Всего пол-очка не хватило команде Дмитровской школы № 10, чтобы попасть на пьедестал почета.

Особо отметились лучшие игроки турнира — Мери Саакян из Синьковской школы № 1 и Михаил Панкратов, представляющий Лицей № 4. Их вклад в успех своих команд был поистине выдающимся.

«Поздравляю команду Синьковской школы № 1 с заслуженной победой и желаю всем участникам предстоящих соревнований ярких побед и незабываемых эмоций», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Соревнования Единой школьной лиги продолжатся уже 10 марта: на базе ФОКа стадиона «Локомотив» состоятся полуфиналы и финалы волейбольного турнира. Затем 13 марта там же пройдут решающие игры по футзалу, а 18 марта в ФОКе СК «Синьково» определятся победители баскетбольного турнира формата 3×3.

Напомним, проект Единой школьной лиги реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, Министерства образования и Дирекции по организации спортивных мероприятий.