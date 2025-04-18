Шахматный турнир для участников «Активного долголетия» прошел в Можайске

Во дворце спорта «Багратион» прошел шахматный турнир, в котором приняли участие представители Можайского, Наро-Фоминского, Волоколамского округов и Шаховской. Соревнование проводилось в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие».

В течение четырех часов участники боролись за звание сильнейшего, демонстрируя свое мастерство. Турнир включал семь туров, каждый из которых стал настоящим испытанием для игроков.

Перед началом мероприятия участников поприветствовал депутат Совета депутатов Можайского округа и член партии «Единая Россия» Василий Овчинников, пожелав всем удачи и успехов в игре.

Победителем турнира стала Валентина Сечина — единственная женщина среди участников. Второе место занял Виталий Николаенко из Можайска, а третьим стал Лев Круглов. Особое внимание привлек самый возрастной участник — Геннадий Бобров, которому 20 апреля исполнится 90 лет. Он является активным участником проекта «Активное долголетие» в Можайске.

Все шахматисты получили дипломы и памятные подарки, а турнир стал ярким событием для любителей интеллектуального спорта.