Шахматный турнир для спортсменов с ОВЗ прошел в Воскресенске
26 марта в спортивном клубе инвалидов в Воскресенске состоялся третий этап ежегодной Лиги «Лидера» -2026. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Егорьевска, Коломны, Подольска и Воскресенска.
В шахматах первое место занял Владимир Сурков из Коломны, второе — Анна Вылобкова из Подольска, третье — воскресенец Андрей Левичев.
В шашках среди мужчин победу одержал Араик Гаспарян из Подольска, обыграв в финале своего одноклубника Павла Горелова (2-е место). Бронзу завоевал Константин Тананин из Воскресенска.
Среди женщин чемпионкой стала Наталья Евстигнеева из Коломны, победившая Татьяну Вязмитину из Подольска (2-е место). Третье место заняла Капиталина Терещенко, оказавшаяся сильнее Евгении Дроздовой.