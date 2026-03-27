Шахматный турнир для спортсменов с ОВЗ прошел в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

26 марта в спортивном клубе инвалидов в Воскресенске состоялся третий этап ежегодной Лиги «Лидера» -2026. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Егорьевска, Коломны, Подольска и Воскресенска.

В шахматах первое место занял Владимир Сурков из Коломны, второе — Анна Вылобкова из Подольска, третье — воскресенец Андрей Левичев.

В шашках среди мужчин победу одержал Араик Гаспарян из Подольска, обыграв в финале своего одноклубника Павла Горелова (2-е место). Бронзу завоевал Константин Тананин из Воскресенска.

Среди женщин чемпионкой стала Наталья Евстигнеева из Коломны, победившая Татьяну Вязмитину из Подольска (2-е место). Третье место заняла Капиталина Терещенко, оказавшаяся сильнее Евгении Дроздовой.

