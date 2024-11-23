Шахматный турнир для школьников «Золотая осень» прошел в Воскресенске

В Воскресенском шахматном клубе в дни осенних школьных каникул прошел турнир «Золотая осень», собравший 44 начинающих шахматиста. Среди участников были даже совсем юные игроки — двум из них недавно исполнилось всего шесть лет.

К турниру присоединились и курсанты военно-патриотического клуба «Шторм», которые только начинают осваивать искусство шахмат. Несмотря на небольшой опыт, ребята показали достойную игру и успешно завершили турнир.

Соревнования проходили по правилам быстрых шахмат: участники сыграли семь туров с контролем времени 10 минут на партию и добавлением двух секунд за каждый ход. После напряженной трехчасовой борьбы абсолютным победителем стал Дмитрий Баринов, который набрал максимальные семь очков. Второе место занял Олег Лисин с результатом шесть очков, а третье разделили Федор Богомазов и Максим Жук, у которых оказалось по пять очков и равные дополнительные показатели.

Среди девушек лучший результат показала Осие Хамралиева, набравшая пять очков. Среди курсантов клуба «Шторм» лучшим стал Максим Першин с результатом четыре очка.

Все новички по итогам турнира получат свой первый рейтинг и уникальный код Федерации шахмат России, что станет важным шагом в их шахматной карьере.

Стоит отметить, что уже 20 ноября в шахматном клубе стартовал новый трехдневный детский турнир «Первый снег».

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