Шахматный турнир для начинающих пройдет 14 марта в Жуковском

Это возможность для участников продемонстрировать свои первые успехи и получить соревновательный опыт. Соревнования пройдут 14 марта, начало запланировано на 14:30. Турнир станет площадкой для юных шахматистов, родившихся не ранее 2009 года. К участию приглашаются как юноши, так и девушки, делающие свои первые шаги в мире шахмат.

«Главное условие — не столько наличие разряда, сколько искреннее желание играть, учиться и развиваться. Все желающие продемонстрировать свои навыки и побороться за звание победителя должны подать заявку до 21:00 14 марта. Регистрация осуществляется в электронном виде через специальную форму. Важно не пропустить срок подачи заявок, чтобы гарантировать себе место на турнире», — сообщили организаторы.