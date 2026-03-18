Шахматный турнир для девочек провели в Егорьевске

Турнир был организован для девочек и девушек в возрасте до 14 лет. Популярность фестиваля вышла далеко за пределы округа. Испытать свои силы за шахматной доской приехали более 60 спортсменок. Помимо подмосковных Егорьевска и Раменского, за победу боролись представительницы Москвы, а также Калужской и Рязанской областей.

«Юные шахматистки демонстрировали не по годам зрелую выдержку, умение просчитывать ходы наперед и волю к победе. По итогам многочасового марафона судейская коллегия определила лучших. Титул „Шахматная принцесса — 2026“ завоевала Вера Барсукова из Раменского. Главную корону и звание „Шахматная королева“ увезла в Рязань Мария Мухорина», — отметили организаторы.

Фестиваль является совместным проектом Егорьевского шахматно-шашечного клуба и Центральной библиотеки имени Смирнова.