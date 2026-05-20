Шахматный фестиваль прошел в Раменском округе

Шахматный турнир «Гжельский рапид» организовали в музейно-выставочном пространстве «Дом Салтыкова» в Раменском округе. Соревнования объединили шахматистов из Москвы, Рязанской и Владимирской областей, а также из семи муниципалитетов Подмосковья.

Турнир начался с экскурсии. Участники фестиваля посетили Гжельский музей, где узнали о различных направлениях, возрождении и современных тенденциях уникального народного промысла. После культурной программы 25 юных шахматистов показали свое мастерство и сразились за звание лучших.

Мероприятие сопровождалось музыкальными паузами: для детей выступили саксофонисты. Также в рамках фестиваля организовали мастер-класс по традиционной росписи гжельского сувенира. На детской поляне проходили русские забавы и фотосессии.

Победители соревнований получили уникальные сине-белые кубки, которые местные мастера изготовили и расписали вручную. Призеры получили гжельские медали и грамоты.

Организаторы запланировали провести следующий шахматный турнир уже этой осенью, чтобы привлечь к данному виду спорта еще больше участников со всей страны.