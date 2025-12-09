Шахматный блогер провел сеанс одновременной игры в Балашихе

В мероприятии приняли участие 10 человек, в том числе четыре воспитанника шахматной школы «Два короля». Сеанс длился полтора часа и завершился со счетом 10:0 в пользу Максима Омариева.

Все соперники сражались упорно и показали достойное сопротивление — усталость сказалась после недавнего турнира по рапиду, которые участники играли перед одновременной партией.

«Меня пригласили ребята из клуба „Два короля“ для того, чтобы встретиться с подписчиками, сыграть с ними, ну и внести свой вклад в развитие шахмат в регионе. Я с удовольствием поиграл, дети очень талантливые», — прокомментировал Омариев.

После сеанса мастер провел автограф‑сессию и сфотографировался со всеми желающими. Максим Омариев — мастер FIDE, эксперт в инфомаркетинге и тайм‑менеджменте, основатель и генеральный директор школы шахмат ChessMaster, неоднократный участник чемпионатов России и чемпион Москвы по шахматам.