Шахматные игры проведут в парке Электрогорска 26 октября

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Павлово-Посадского г.о.

Фото: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Павлово-Посадского г.о.

В городском парке в Электрогорске пройдет мероприятие «Вперед в прошлое» 26 октября. Для гостей организуют концерт, а также шашки и шахматы.

Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 16:00. Гости пройдут квест о знаменитых земляках, а также проверят логику в шахматах.

«Мы пригласили творческие коллективы и солистов городов Электрогорска, Павловского Посада, гостей из Киржача — группу FreeTure и певицу Яну Приходько. Уверены, что будет полезно, музыкально, познавательно и вкусно», — отметило руководство парка.

На музейной выставке гости будут угадывать, для чего на Руси использовались те или иные предметы быта, а в музыкальной викторине вспомнят песни из кинофильмов.

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