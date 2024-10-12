Шахматная школа Сергея Карякина откроется в Ленинском округе
В начале 2025 года на базе музея-заповедника «Горки Ленинские» откроется шахматная школа Сергея Карякина. Выдающийся гроссмейстер посетил Ленинский округ.
Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин посетил округ, чтобы обсудить детали открытия.
«Мы видим искренний интерес у наших посетителей к этому виду спорта, поддерживаем его и развиваем. Этот вид досуга играл важную роль в жизни семьи Морозовых, а также Владимира Ильича Ленина и семьи Ульяновых. В коллекции музея хранятся уникальные шахматные доски, принадлежавшие владельцам усадьбы Горки. Уже третий год подряд в „Горках Ленинских“ работает шахматный клуб, а скоро будет и шахматная школа Сергея Карякина», — рассказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.
Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры на 10 досках с участниками клуба и продемонстрировал мастерство. Участники мастер-класса рассказали, что их мотивация повысилась после общения и совместной фотосессии.
«Шахматы — это искусство, требующее терпения и стратегического мышления. Каждый ход — это возможность проявить себя и научиться чему-то новому», — сказал президент Федерации шахмат Московской области, член Совета Федерации ФС РФ Сергей Карякин.
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