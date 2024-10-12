Шахматная школа Сергея Карякина откроется в Ленинском округе

Гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин посетил округ, чтобы обсудить детали открытия.

«Мы видим искренний интерес у наших посетителей к этому виду спорта, поддерживаем его и развиваем. Этот вид досуга играл важную роль в жизни семьи Морозовых, а также Владимира Ильича Ленина и семьи Ульяновых. В коллекции музея хранятся уникальные шахматные доски, принадлежавшие владельцам усадьбы Горки. Уже третий год подряд в „Горках Ленинских“ работает шахматный клуб, а скоро будет и шахматная школа Сергея Карякина», — рассказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры на 10 досках с участниками клуба и продемонстрировал мастерство. Участники мастер-класса рассказали, что их мотивация повысилась после общения и совместной фотосессии.

«Шахматы — это искусство, требующее терпения и стратегического мышления. Каждый ход — это возможность проявить себя и научиться чему-то новому», — сказал президент Федерации шахмат Московской области, член Совета Федерации ФС РФ Сергей Карякин.

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