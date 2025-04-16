Шахматисты из Одинцова представят Подмосковье на всероссийском турнире в Сочи

Шахматисты Дмитрий Петухов, Александр Федосов, Дмитрий Усов и Татьяна Шиманская стали лучшими в личном и командном зачетах. Они представят Подмосковье на финальных всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Сочи в июне.

В областном турнире приняли участие более 20 команд общеобразовательных учреждений.

Мероприятие посетили сенатор, многократный чемпион мира и президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин, Герой России, космонавт Николай Чуб, депутат Государственной думы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова и другие почетные гости.

​«Я думаю, что только собственным примером нужно учить детей играть, объяснять им правила игры и, соответственно, пробовать сделать несколько ходов. И хорошо, если дети видят, что родители играют между собой. Но даже если нет, то, по крайней мере, знают, что с родителями можно поиграть», — отметил Сергей Карякин.

​Гроссмейстер провел игры с участниками соревнований, а затем дал им автографы и сделал памятные снимки.