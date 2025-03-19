Шахматисты из Химок стали призерами чемпионата госкорпорации «Роскосмос»

Команда научно-производственного предприятия имени Лавочкина заняла третье место в чемпионате госкорпорации «Роскосмос» по шахматам. Первый этап турнира прошел на базе предприятия «Российские космические системы», где за победу боролись восемь команд ведущих предприятий ракетно-космической отрасли.

Соревнования открыл заместитель генерального директора «Российских космических систем» Анатолий Перминов совместно с президентом Союза работодателей ракетно-космической промышленности России Вадимом Новиковым.

«Сегодня начинается чемпионат в новом формате, в котором участвует 10 команд. Каждый этап будет проходить на территории различных предприятий, где мы познакомим всех участников с историей каждой организации, ее достижениями и значимыми историческими моментами, а также с выдающимися людьми, благодаря которым у нас развиваются космические технологии», — отметил Вадим Новиков.

Турнир продлится до июня 2025 года. Второй этап шахматных состязаний состоится 28 марта на площадке НПО имени Лавочкина в Химках. Предприятие является одним из ведущих в ракетно-космической отрасли и специализируется на создании автоматических космических аппаратов для научных исследований. НПО активно разрабатывает новые технологии для исследования дальнего космоса, включая проекты по изучению астероидов и комет.