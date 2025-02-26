Шахматист из Зарайска выиграл региональный турнир

Квалификационный блицтурнир состоялся во Дворце спорта «Зарайск». Он собрал 12 шахматистов из шести городов — Зарайска, Рязани, Озер, Луховиц, Каширы и Раменского. Участники соревновались за кубок и первый спортивный разряд.

Шахматисты Зарайска стали призерами и победителями двух турниров. Иван Лосев был абсолютным лидером до последнего тура. В итоговой партии его обыграла шахматистка из Рязани Ангелина Устинович. Иван завоевал серебряную медаль.

Кроме того, пять шахматистов округа выступили на открытом рейтинговом турнире «Защитники Отечества — 2025». Участие также приняли 42 спортсмена из Подмосковья и Рязанской области. Дмитрий Коненкин уверенно начал турнир с пяти побед подряд. Ему удалось завоевать первое место. Из 13 партий он выиграл в 11. Второе место занял Павел Каверин из Воскресенска, бронзу завоевал Арсений Ефремов из Рязани.