Шахматист из Подольска выиграл чемпионат Центральной и Северной Азии среди юниоров

Воспитанник подольской спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» Святослав Лисенков стал победителем чемпионата Центральной и Северной Азии по шахматам среди юниоров. Он завоевал две золотые медали — в дисциплинах «блиц» и «рапид».

В турнире участвовали спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Святослав готовился к соревнованиям основательно, ведь состав участников был серьезным — около сорока человек, среди которых мастера разных уровней.

Шахматами подольчанин занимается с шести лет. Впервые он познакомился с этой игрой в гостях у дедушки, который объяснил ему правила. Сначала играл с ним, а затем пошел в спортшколу и принял твердое решение связать свою жизнь с шахматами.

Сейчас юный спортсмен тренируется по шесть часов в день. У него два индивидуальных наставника: один из них — Денис Хайруллин, преподаватель школы «Пахра». Кроме того, Святослав посещает групповые занятия по шахматам с другим тренером.

Исполняющий обязанности директора СШОР «Пахра» Вячеслав Дурновцев отмечает, что Святослав — очень умный и ответственный парень, и побед в его копилке уже немало. Он неоднократно доказывал, что входит в число сильнейших юных шахматистов страны. В активе Святослава — звание чемпиона России, победы на всероссийских и престижных международных турнирах.

Совсем недавно он выиграл этап «БЛИЦ Гран-при России» и выполнил вторую норму международного мастера. До этого взял «бронзу» на всероссийском турнире по рапиду в Брянске и победил в блице в Санкт-Петербурге.

В свободное время Святослав слушает музыку и читает книги.