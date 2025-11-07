Шахматист из Подольска победил на первенстве ЦФО по быстрым шахматам и блицу

Воспитанник спортивной школы «Пахра» городского округа Подольск Святослав Лисенков занял первое место в первенстве Центрального федерального округа по быстрым шахматам и блицу в Калуге. Он выиграл в турнире среди юношей до 17 лет.

Всего в состязаниях приняли участие более 200 спортсменов со всех регионов Центрального федерального округа. Святослав Лисенков стал победителем сразу в двух видах программы — в быстрых шахматах и в блице. Он представит округ на международном турнире в Душанбе.

Всего подмосковные шахматисты завоевали семь медалей. Церемонию награждения призеров и победителей соревнований провел многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.

Он также открыл новый шахматный клуб и провел мастер-класс от чемпиона. Символические ходы в первой партии клуба сделали глава региона и Сергей Карякин. Затем матч шел на 20 досках.