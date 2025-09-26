Шахматист из Химок примет участие в Кубке мира

Интерес к шахматам у Володара возник неожиданно. Впервые на занятия в кружок он пришел в семь лет. Уже через год он стал заниматься с профессиональным тренером. Свою первую крупную победу химчанин одержал на чемпионате России по блицу в возрастной категории одержал в девять лет, а спустя год выиграл детский чемпионат Европы по классическим шахматам.

Спортсмен в 2024 году стал чемпионом мира среди мужчин по быстрым шахматам или рапиду, набрав 10 очков из 13 во время турнира в Нью-Йорке.