Шахматист из Химок примет участие в Кубке мира
Володар Мурзин — 19-летний шахматист из Химок. Он получил специальное приглашение на Кубок мира от Международной шахматной федерации.
Интерес к шахматам у Володара возник неожиданно. Впервые на занятия в кружок он пришел в семь лет. Уже через год он стал заниматься с профессиональным тренером. Свою первую крупную победу химчанин одержал на чемпионате России по блицу в возрастной категории одержал в девять лет, а спустя год выиграл детский чемпионат Европы по классическим шахматам.
Спортсмен в 2024 году стал чемпионом мира среди мужчин по быстрым шахматам или рапиду, набрав 10 очков из 13 во время турнира в Нью-Йорке.
«ФИДЕ всегда прилагает усилия, чтобы найти способы дать талантливым игрокам возможность совершенствоваться и проявить себя», — рассказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.
Кубок мира по шахматам пройдет в индийском городе Гоа с 30 октября по 27 ноября, в нем примут участие 206 игроков. Три лучших получат место в турнире претендентов 2026 года.