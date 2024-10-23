Сферические зеркала установят вблизи еще 13 ж/д станций Подмосковья
До конца года в Московской области на пешеходных переходах рядом с 13 железнодорожными станциями установят сферические зеркала. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Зеркала появятся на станциях Голутвин, Латышская, Балабаново, Купавна, Храпуново, Зосимова Пустынь, Взлетная, Весенняя, Привалово, Калинина, Востряково, Ромашково и Красногорская.
Отмечается, что установка зеркал улучшит обзор для пешеходов и поможет своевременно заметить приближающийся поезд.