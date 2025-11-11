Сферические зеркала установили на переходе через ж/д пути в Красногорске

В Московской области продолжается масштабная работа по повышению уровня безопасности жителей на железной дороге. Возле станции Красногорская установили два сферических зеркала.

Конструкции появились на пешеходном переходе возле платформы. Зеркала значительно увеличивают обзор и позволяют пешеходам вовремя заметить приближающийся к станции поезд.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области уточнили, что на этом переходе погибли два человека.

Ранее в ведомстве призвали пешеходов строго соблюдать правила безопасности на железной дороге, быть внимательными при пересечении рельсов и не использовать наушники.