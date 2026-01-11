Сфера общественного питания заметно расширилась в Химках

Рост числа точек питания стал частью общеобластной динамики. Сегодня в округе работают 255 заведений.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, с начала 2025 года в Подмосковье открылось более 1300 новых кафе, ресторанов и столовых.

Сегодня в Химках можно попробовать гонконгские вафли, японские моти, роллы, пиццу, бургеры, блюда средиземноморской и европейской кухни, а также традиционные русские супы, пельмени и вареники.

Рост числа заведений дает городу несколько преимуществ: создаются новые рабочие места, становится больше вариантов для отдыха, а разнообразие кухонь повышает туристическую привлекательность. Многие рестораны сотрудничают с подмосковными фермерами и поставщиками.

Перед посещением стоит проверять актуальные отзывы и часы работы, так как некоторые заведения могут менять график в праздничные дни.