Сезонный каток впервые построят в Дубне этой зимой

В Дубне этой зимой впервые появится сезонный каток. Сейчас рабочие уже начали монтировать помещение для будущей раздевалки.

Подрядчик начал возводить первые объекты. Ему также предстоит уложить холодовые маты. Ход работ оценил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Оценил скорость работ. Торопить подрядчика точно не будем, главное сделать все качественно. Вход на каток и прокат оборудования будут бесплатными. Площадку украсим новогодней иллюминацией. Готовим большие праздничные программы, но об этом расскажу позже», — прокомментировал Максим Тихомиров.

Размер катка составит 30 на 60 метров. Открыть его планируют уже 1 декабря.

«Уверен, ледовая площадка станет одной из самых красивых зон в новогодний сезон. То, что каток здесь появится — замечательная идея. Уверен, дубненцы, молодежь, оценят», — сказал муниципальный депутат, член фракции «Единая Россия» Андрей Тамонов.

Отметим, что проект реализуют при поддержке правительства Московской области.

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