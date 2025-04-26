Сезонная обработка парков от клещей началась в Химках

Специалисты проведут акарицидную противоклещевую обработку в сквере Марии Рубцовой, на Химкинском арбате и в парке «Дубки». Зеленые зоны в Химках полностью защитят от насекомых до конца апреля.

Помимо этого, 28 апреля обработку проведут и в парках «Подрезково» и Величко. На 29–30 апреля специалисты запланировали работы в парках «Яковлево», Толстого, «Два берега», «Экоберег», а также в Химкинском лесопарке. Территории обрабатывают сертифицированные специалисты, они соблюдают установленные санитарные нормы. Необходимо соблюдать правила безопасности: избегать контакта с травой и кустарниками в тех локациях, где выполняли обработку, а также в течение 48 часов не выгуливать там домашних питомцев, мыть руки после прогулки.

Напомним, что во время походов в лес следует надевать закрытую одежду, каждые полчаса осматривать поверхность тела. Укусы клещей вызывают заражение энцефалитом, эрлихиозом, коксиеллезом, туляремией, клещевым тифом и параличом.