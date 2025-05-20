Сезонная бесплатная вакцинация домашних животных прошла в Одинцове

Временный прививочный пункт расположен на центральной автомобильной стоянке в парке Малевича Одинцовского городского округа. Здесь проводят вакцинацию домашним животным.

Владельцы питомцев смогут бесплатно вакцинировать своих собак и кошек от бешенства. Представители ветеринарной станции будут работать на месте, чтобы все желающие могли воспользоваться услугами.

Инициатива мобильной вакцинации домашних животных в парках была запущена в прошлом году и сразу получила широкий отклик среди владельцев питомцев. В этом году проект продолжился с приходом устойчивого тепла. Его главная задача — упростить процесс регистрации и обеспечения профилактической защиты животных, сделав его максимально доступным и удобным для населения.

Мобильные пункты позволяют выполнить все необходимые процедуры в привычной для питомцев обстановке, без стресса, связанного с посещением ветеринарной клиники.