Сезон зимних мероприятий открыли в центральном парке в Наро-Фоминске

Проект «Зима в Подмосковье» запустили в Наро-Фоминском округе. Для жителей подготовили масштабную развлекательную программу на зимний сезон.

Сразу несколько мероприятий состоится на катке с искусственным льдом в центральном парке имени Воровского. В Наро-Фоминске пройдут лыжные гонки на кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова, матч легенд советского и российского хоккея и ряд других зимних событий.

«Ежегодно 1 декабря мы открываем зимний сезон. В округе завершено праздничное оформление населенных пунктов, установлены ели. На этот сезон подготовлена обширная культурно-развлекательная программа для жителей округа. Конечно же, праздничные елки для наших самых маленьких жителей, спортивные соревнования», — сказал глава городского округа Наро-Фоминск Роман Шамнэ.

Отметим, что проект «Зима в Подмосковье» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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