Сезон выездных регистраций брака начался в Реутове

Первыми в этом году узаконили отношения в парке «Фабричный пруд» две пары: Александр и Светлана Государевы и Максим и Оксана Логиновы. Новобрачные поделились, что торжественная церемония в романтической обстановке запомнится им на всю жизнь.

Александр и Светлана Государевы вместе всего семь месяцев, но давно мечтали узаконить отношения. После регистрации брака пара отправилась отмечать событие в кругу близких друзей. Максим и Оксана Логиновы, прожившие в гражданском браке пять лет, после церемонии поехали в свадебное путешествие в Санкт-Петербург.

Заместитель начальника отдела ЗАГС Марина Орехова рассказала, что такой формат очень популярен у молодоженов. Заявки на выездную регистрацию брака на территории «Фабричного пруда» в этом сезоне подали уже 20 пар. «Выездные регистрации позволяют создать уникальные воспоминания и провести один из самых важных дней в оригинальной атмосфере», — отметила Марина Орехова.

Парк «Фабричный пруд» в Реутове в 2024 году вошел в число площадок, доступных для выездного бракосочетания на портале «Свадьба в Подмосковье». Там указано более 60 интересных локаций для торжественной церемонии.