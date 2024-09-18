Сезон выездных бракосочетаний завершился в парке Кривякино в Воскресенске

В Воскресенске состоялась последняя в этом году выездную регистрацию брака в парке усадьбы Кривякино. Эта популярная площадка для проведения свадебных церемоний теперь закрыта до 2025 года.

В отделе ЗАГС напомнили, что подать заявление на регистрацию брака в парке Кривякино в 2025 году можно будет через портал госуслуг в разделе «Семья». Регистрации в парках традиционно проводятся в период с 15 мая по 15 сентября.

Парк усадьбы Кривякино славится своими живописными пейзажами и уютной обстановкой, что делает его идеальным местом для организации незабываемых свадебных церемоний.

Напомним, что этим летом парк привлек значительное количество посетителей.Так, в июне его посетили 140 тысяч человек, в июле — более 118 тысяч, а в августе — около 95 тысяч человек.

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