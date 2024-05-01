Сезон водной навигации стартовал в Подмосковье | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 16:25 Сезон водной навигации стартовал в Подмосковье Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Сезон водной навигации начался в Московской области. Теплоходы будут курсировать по трем речным маршрутам: по Москве реке в районе Лыткарина, на реке Оке в Коломне и в Серпухове.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, этом году на маршруте от причала Андреевское до причала Лыткарино до 34 увеличили число рейсов в сутки.

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Оплатить билет можно наличными, банковской картой или картой «Стрелка».

На всех маршрутах действуют льготы на проезд ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам боевых действий, детям от 5 до 10 лет. Маршруты в Коломне и Серпухове будут работать до 29 сентября. А в Лыткарине до 20 ноября.

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