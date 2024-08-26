Сезон вакцинации от гриппа начался в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

В Московской области стартовала вакцинация взрослых и детей против гриппа. В поликлиники региона уже поступила безопасная отечественная вакцина, сообщили в Минздраве Московской области.

«Осенью увеличивается число простуд и вирусных инфекций, поэтому важно защитить себя и близких», — отметил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

По его словам, в этом году планируется привить около 4,5 миллиона жителей, включая миллион детей. Напомним, для вакцинации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, где терапевт или педиатр осмотрит и направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно на портале госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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