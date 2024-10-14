Сезон уборки опавших листьев начался в Подмосковье

Сезон уборки опавших листей стартовал в Подмосковье. Сотни специалистов с граблями и воздуходувками убирают тротуары и дворы по всему региону.

Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, убирать опавшие листья с тротуаров и во дворах обязаны сотрудники коммунальных служб региона. А от уборки на газонах во дворе жители могут отказаться. Для этого нужно провести общее собрание собственников.

«Сейчас начинаются обильные дожди, опавшая листва становится скользкой. В первую очередь это травмоопасно для жителей», — сказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Никита Анашкин.

Он добавил, что коммунальные службы должны работать на опережение и своевременно убирать листья во избежание несчастных случаев и жалоб.

Как подчеркнули в ведомстве, выбрасывать листья в мусорные баки запрещено. Их либо используют в качестве удобрения для городских клумб или отправляют на ТКО для компостирования.

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