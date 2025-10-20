Сезон состязаний по пулевой стрельбе открыли в Подольске

В спортивном комплексе «Заречье» городского округа Подольск стартовал новый сезон по пулевой стрельбе. Начался он с I этапа Зимнего кубка «Атаман» в дисциплине «Юный снайпер».

В соревнованиях по силуэтной стрельбе приняли участие 80 спортсменов в четырех возрастных категориях из Подольска, Ступина и Москвы. Турнир приурочили ко Дню отца. Спортсменам предоставили возможность стрелять из новых винтовок профессионального уровня.

Участники соревновались на четырех дистанциях 10, 12, 15 и 18 метров. Дети могли стрелять из положения сидя, взрослые — стоя.

Победителями и призерами стали девять человек из Подольска. Золото взяли Платон Новиков и Кирилл Новоселов, серебро — у Александра Невского, Ивана Колтунова, Андрея Кубасова. Бронзовые медали достались Ивану Кинжибалову, Мане Григорян, Александру Маруеву и Юрию Кубасову. Следующий турнир II этап Зимнего кубка «Атаман» по пулевой стрельбе пройдет 16 ноября.