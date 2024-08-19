Сезон сбора гороха начался в Подмосковье

Подмосковные аграрии продолжают уборочную кампанию. На данный момент бобовые убраны на площади 7,8 тысячи гектаров из них 7,5 тысячи гектаров — горох. В Минсельхозе региона уточнили, что валовый сбор гороха составил 22 тысячи тонн при урожайности 29 центнеров на гектар.

Отмечается, что в Подмосковье горохом засеяно более 14 тысяч гектаров, при этом, убрано более половины. Наибольший валовый сбор гороха зафиксировали в Зарайске, Луховицах, Кашире и Серебряных Прудах. Эти округа также вошли в топ по площади засадки зернобобовых.

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